テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[アンドリー ルブリョフ] 0 - 2 [フベルト フルカチュ] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第2日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス1回戦で、第8シードのアンドリー ルブリョフとフベルト フルカチュが対戦した。 第1セットはフベ