自治体と企業が災害に備えて結ぶ連携協定が大規模な災害時には機能しない事例もあったことから、政府はきょう（16日）、実効性の確保を検討する初会合を開催しました。全国の自治体では、災害時に避難者の一時的な受け入れや食料などの支援物資の輸送などについて、応援してもらえるよう事前に企業などと協定を結んでいます。これまでに協定件数は11万件を超えていますが、2024年の能登半島地震の報告書では、“対応手順等があらか