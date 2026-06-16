タレント・辻希美（38）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”こと梶原雄太（45）の妻・ヨメサック（40）がゲスト出演し、ベビーカー問題について語る場面があった。「過去の子育て」の話題になると、ヨメサックは「今ほど、周りも子供にやさしくなかったなって、凄く感じて」とあるエピソードを語り始める。「H&Mが上陸したときに、ベビーカーで行ったんです。そしたら前輪と後輪の間に女の人が立って