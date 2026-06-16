西武１−０阪神（交流戦＝１６日）――西武が零封勝ち。五回に桑原の適時打で挙げた１点を４投手のリレーで守った。武内は６回３安打無失点で自身４連勝。阪神は序盤の好機を生かせず、３位に転落。◇日本ハム２−０広島（交流戦＝１６日）――日本ハムが零封リレーで競り勝った。四回、新人大塚のバント安打で先行し、九回に万波のソロで加点。北山は自身５連勝を飾った。広島は拙攻が響いた。