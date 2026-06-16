W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分け勝ち点1を分け合った。試合中には、MF久保建英が負傷交代。状態が心配される中、オランダ代表選手の痛々しい姿にも同情の声が集まっていた。試合後、右目を大きく腫らした痛々しい姿を見せたのは、CBのヤン・ポール・ファン・ヘッケ。三笘薫が所属する英プレミア