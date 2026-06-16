◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）阪神・立石正広内野手のバットは、むなしく空を切った。９回２死一塁で空振り三振に倒れ、最後の打者となった。０―１で敗れ、大粒の涙を流しながらベンチに引き揚げた。この日は「７番・三塁」でスタメン復帰したが、４打席連続三振に終わった。プロの壁にぶつかっている。試合後には「悔しいです…技術も足りないですし、もったいない打席も多いなと思っ