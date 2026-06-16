◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）先発で不振が続き、一時的にリリーフに転向している達孝太投手が、完璧な救援を見せた。７回に登板すると、先頭の代打・勝田を空振りの３球三振。大盛を中飛に抑えると、最後は名原をこの日の最速１５５キロで見逃しの３球三振に仕留めた。新庄監督は「達くん！あれですよ。すごかった。１５５？先発戻ったときにこれ思い出して、この