日本維新の会の安全保障調査会は16日、国会内で協議を行い、「国家安全保障戦略」など安保関連3文書の改定に向けた提言案を大筋で了承した。提言案では、非核三原則の「持ち込ませず」について、アメリカが海洋発射型核巡航ミサイルを運用することを踏まえ、「現実的な検討を行うべき」とした。「持たず」「作らず」については堅持する。さらに、防衛費については、2026年度の名目GDP比を基準に2％以上とし、同志国の国際基準であ