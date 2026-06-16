16日、厚生労働省は公式X（旧Twitter）を更新し近年問題になっている医療品「マンジャロ」に関する投稿した。 米国でマンジャロ有効成分の副作用をSNS投稿から分析体重減少の反面、吐き気や月経変化の訴えも 投稿の内容は糖尿病患者などに処方される医療品のマンジャロについて「ダイエットなど、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険です」「医療者から薬のリスクについて十分な説明を受