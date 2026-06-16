S3「第6回川崎スパーキングスプリント」が16日、川崎競馬場で行われた。単勝1.6倍に支持されたハーフブルーがトライアルに続き、川崎900メートルを連勝。昨年7月優駿スプリント以来の重賞2勝目を飾った。二の脚を利して果敢にハナを奪ったハーフブルーがセーフティーリードを保ったまま、2着に半馬身差をつけて逃げ切った。前走に続きコンビを組んだ御神本は「スピードが豊富な馬。それを邪魔しないように心がけた。女の子だけ