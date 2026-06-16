◇交流戦西武−阪神（2026年6月16日甲子園）西武は阪神に1−0で勝ち、交流戦初優勝を決めた。5回に桑原将志外野手（32）の適時中前打で先制し、この1点を守り切った。西口文也監督（53）は就任2年目で監督初タイトルを手にした。先発した武内夏暉投手（24）は6回3安打無失点、10奪三振の好投で5勝目を挙げた。ヒーローインタビューに立った武内は「試合前から緊張していたし、なんとかチーム一丸となって勝てて本当にう