【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比03銭円高ドル安の1ドル＝160円28〜38銭を付けた。週明け15日は午後5時現在、前週末比16銭円安ドル高の1ドル＝160円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1585〜95ドル、185円74〜84銭。日銀が16日に当面の金融政策を決定するのを控え、利益確定のための円売りドル買いが優勢だった。