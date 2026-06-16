群馬県と埼玉県で最大震度5弱を観測した地震の影響で、北陸新幹線と上越新幹線は一部区間で運転の見合わせが続いていますが、先ほど午後10時ごろ、下り線で運転が再開しました。JR東日本によりますと、きょう（16日）午後7時46分ごろに発生した地震の影響で、▼北陸新幹線が東京駅−長野駅間の上下線で、▼上越新幹線が東京駅−新潟駅間の上下線で運転を見合わせ、線路の点検を行っていました。そして先ほど午後10時ごろ、設備の点