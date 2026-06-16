地震の影響で運転を見合わせていた上越新幹線と北陸新幹線は、16日午後10時過ぎ、運転を再開したということです。JR東日本によりますと上越新幹線は、地震の影響で、東京～新潟駅間の上り線で運転を見合わせていましたが、午後10時8分ころに運転を再開。また北陸新幹線も、地震の影響で運転を見合わせていましたが午後10時ころに運転を再開したということです。16日午後7時46分ごろ、関東地方で発生した震度5弱の地震の影響