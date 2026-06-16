ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、FIFAワールドカップ2026制覇に向けて意気込みを示した。16日、国際サッカー連盟（FIFA）が同選手のコメントを伝えている。現在31歳のB・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドでキャプテンを務める司令塔。育成年代からポルトガル代表に選出され続けると、A代表には2017年11月にデビュー。それ以来、中心選手として2度のW杯と2度のEUROに出場し、代表キャップは89を刻ん