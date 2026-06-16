イングランド代表DFティノ・リヴラメントは、FIFAワールドカップ2026の登録メンバーから外れる可能性があるようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が報じている。W杯本大会のメンバー入りを果たしたリヴラメントは、14日の練習中に筋肉系を負傷してしまった模様。現在はメディカルスタッフによる診察を受けていることが伝えられている。なお、同メディアによると、チェルシーに所属するDFトレヴォ・チャロバーが代役候補に挙が