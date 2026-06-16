数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」が見逃せない！夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ クロミ ぬいぐる