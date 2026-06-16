テレビアニメ『呪術廻戦』の七海建人役などで知られる声優の津田健次郎さんが、生成AIを用いて自身の声を無断で模倣したTikTok動画が公開されているとして、動画の削除を求めて2025年11月にTikTokの運営会社を訴えていたというニュースが先日話題になりました。【画像】緒方恵美さんら声優有志一同が法務省に求めた要望津田さんの訴える主な内容訴状によると、問題のTikTok動画は、生成AIによって津田さんの声を模倣したナレーショ