8人組女性アイドルグループ・私立恵比寿中学の公式X（旧Twitter）アカウントは6月16日、投稿を更新。新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真を差し替えることを発表し、話題となっています。【写真】差し替え前・後のジャケット写真「え、拾い箸に見えるからってこと？ww」同アカウントは「私立恵比寿中学の新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたこと