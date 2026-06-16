6月の第3日曜日（6月21日）は「父の日」。家族への感謝を伝える日として親しまれているが、実は同日が「わさびの日」でもあることをご存じだろうか。高齢化が進み、認知症や軽度認知障害（MCI）が社会課題となる中で、最近注目を集めているのが日本の伝統食材である「本わさび」だ。近年の研究では、本わさびに含まれる希少成分「ヘキサラファン（6−MSITC）」の摂取によって認知機能や記憶機能の改善、さらには脳年齢の若返りを示