私たちが外界から受け取っている光や音などの信号を「刺激」、受け取ったことで体の中に起きる反応を「感覚」といいます。人間にはさまざまな感覚があるといわれていますが、その中でも日々の生活に欠かせない感覚を「五感」といいます。五感には、触覚・聴覚・味覚・嗅覚・視覚の5つがあり、これらの感覚によって外界の様子を知ることを知覚といいます。では、五感は、人間が生まれたときから備わっているものなのでしょうか。実