なにわ男子の高橋恭平さん（26）が15日、都内で行われた主演映画『山口くんはワルくない』（公開中）の舞台挨拶に登場。夏にやりたいことを明かしました。映画は漫画家・斉木 優さんの同名少女コミックを実写化した作品。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテだけど実はピュアな転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーです。イベントには、主演の高橋さんと共に、郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）、上