俳優の芳根京子（29）が15日、Instagramのストーリーズを更新。ピースサインの自撮りオフショットを公開し、注目を集めている。【映像】芳根京子の水着姿や自撮りオフショットこれまでもInstagramで、カレンダー発売を記念したお渡し会イベントでの様子や、夏休みにハワイを満喫する姿など、仕事やプライベートについて発信してきた芳根。2025年7月7日には俳優・柚希礼音のInstagramにも登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ