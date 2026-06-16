聖地の重圧を、若き左腕が歓喜の号砲に変えた。西武は１６日の阪神戦（甲子園）に１―０で勝利し、球団史上初となる交流戦優勝を決めた。引き分け以上で初タイトルが決まる大一番。西口文也監督（５３）率いるチームは敵地で虎を封じ込め、交流戦を１４勝３敗１分け、勝率８割２分４厘で?完走?した。２００５年に始まった交流戦で西武が頂点に立ったことで、パ・リーグ６球団すべてが交流戦優勝を経験。就任２年目の指揮官にとっ