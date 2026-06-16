ソフトバンクの２年連続１０回目の交流戦優勝はならなかった。今年も１４勝４敗と白星を量産。１６日に西武が雨天順延となっていた阪神戦（甲子園）に敗れれば逆転Ｖの可能性があったが、西武が１―０で競り勝ったため２位フィニッシュが決まった。今年は攻撃陣が１２球団ダントツの８１得点、２６本塁打と爆発。救援防御率１・２７をマークしたリリーフ陣の安定感が光った。また、１８試合で失策は打撃妨害による１つのみ。手