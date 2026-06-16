いつでも頼れる定番アイテム、シャツ。そこで今回は、村瀬紗英＆本田紗来とともに、サッと羽織るだけでこなれ感が演出できる「シャツコーデ」を2つご紹介します！“抜け感”×“こなれ感”が目を引く着こなしテクを是非チェックしてね♡【シャツ】がキライな人はいないどんなコーデにもマッチする、定番アイテム。シンプルだからこそ、嫌う人がほとんどいないのがシャツの真の実力だったり。そんな心強いアイテムなら、頼らな