バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。この日のスタジオにはいとこにあたる俳優・高嶋政伸も登場。政伸が現れた途端、「すごーい、あーちゃんだ〜」と大喜びの高嶋。弘之さんの兄で俳優、司会者だった高嶋忠夫さんの次男である政伸と握手しながら「そもそ