◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）阪神・工藤泰成投手が７回から登板し、球団２１年ぶり３人目の快挙を達成した。先頭の西川はストレート２球で追い込み、フォークで空振り三振。続く山村も３球目で三振に仕留め、桑原は３球目の１５９キロ直球で見逃し三振に斬った。１イニング３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」は、５月１３日にＤｅＮＡ・島田が中日戦で達成して以来２４人目