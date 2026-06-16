◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダスタジアム）日本ハム・新庄剛志監督（54）が、交流戦優勝の懸かる一戦で執念を感じさせる試合運びを見せ、2―0で快勝した。この日、西武が阪神に敗れ、さらに自チームが広島に5点差以上（9イニングの場合）で勝つことが優勝の条件となっていたが、西武が勝利したため07年以来19年ぶり2度目の優勝はならなかった。新庄監督は試合後の取材で、西武に対して「初優勝おめでと