◇交流戦西武1−0阪神（2026年6月16日甲子園）西武は阪神に1−0で勝ち、交流戦初優勝を決めた。5回に桑原将志外野手（32）の適時中前打で先制し、この1点を守り切った。西口文也監督（53）は就任2年目で監督初タイトルを手にした。球団初の交流戦優勝、指揮官として初のタイトルにも控えめだった西口監督。「まだ半分、終わってないんでね」と淡々。「まだまだ先は長いんで。まぁ、またバスに乗ってから、喜びたいと思い