日本維新の会は１６日、規制改革の推進を求める提言を城内成長戦略相に提出した。「副首都」の実現や、個人が自家用車を使って有償で人を運ぶ「ライドシェア」の本格導入が柱となる。規制改革を国家戦略の中核とすることや、デジタルや人工知能（ＡＩ）の一体的な政策推進を求めた。政府の「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」などへの反映を目指す。斎藤政調会長は提出後、記者団に「規制改革を政権の目玉に打ち立