タレント井上咲楽（26）が16日、インスタグラムを更新。手作りのしそジュース5リットルを仕込む動画をアップした。水色のTシャツ姿で、深みのある赤紫色の液体が入った大きなガラス瓶に向かう井上。しそジュースは鮮やかな色合いに仕上がり、「美しい色！」とつづった。井上は昨年も同様な動画をアップしていたが、実は「去年、紫蘇ジュースの動画をアップしたら『カラスをさばいているのかと思ってびっくりしたよ！』と何人かに言