実写映画化される、ディズニー・アニメーション作品『モアナと伝説の海』（7月31日公開予定）の英雄・マウイの歌唱シーンが初公開されました。世界興行収入、約960億円を記録した『モアナと伝説の海』。南の島で生まれ育った主人公・モアナが愛する家族や世界を救う冒険に出る物語です。今回の実写版では、モアナ役を19歳の新人・キャサリン・ランガイアさんが担当し、伝説の英雄マウイ役をアニメーション版でも声優を務めていたド