義家族との同居は、なかなかに神経をつかうものでしょう。穏やかな関係を築けていると思っていても、ふとした瞬間に「やっぱり私は他人なんだな」と思い知らされることもあるかもしれません。今回の投稿者さんも同居の義母のことで悩んでいるようです。『やっぱり嫁の優先順位は低いんだな、と思い知らされます』同居している義母は穏やかな性格で、普段はお互いにつつがなく暮らしています。しかし時折、投稿者さんとの約束よりも