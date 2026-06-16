混迷が続く中東情勢。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したことを明らかにしていますが、エネルギー価格の高騰が止まらない中、新潟市の銭湯は廃業を何とか阻止しようと奮闘しています。 中東情勢の影響で高騰する原油や液化天然ガス。 【みどり湯坂井雅博 店主】 「ガスバーナーで釜を温めている状態」 新潟市中央区で68年営業している銭湯みどり湯。そのお湯を温めるの