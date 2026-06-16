今年3月、仲間と共謀し、警察官や検察官になりすまして新潟市中央区に住む70代女性に電話をかけ、「捜査のため、紙幣の番号を確認する必要がある」などと嘘をついて現金1000万円を騙し取った疑いで、中国籍の37歳の男が逮捕されました。 特殊詐欺（ニセ警察詐欺）の疑いで逮捕されたのは、東京都墨田区に住む会社員の中国籍の男(37)です。 男は氏名不詳者らと共謀し、今年3月6日から18日までの間、複数回にわたり、警察官や検察