農家などをかたる“なりすましアカウント”が相次いでいます。トラブルにあった生産者は、販売の一部取りやめなど影響に悩んでいました。■SNS上で“なりすまし”写真無断使用に「AI顔写真加工」まで青森で「つがる」など5種類のりんごを栽培している石岡大育さん。訴えているのは、SNS上の“なりすましトラブル”です。石岡大育さん「自分たちのりんごの写真を使って、その写真を引用して勝手に使って『このりんご欲しくないで