16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。気象庁は、揺れの強かった地域では、1週間程度は同程度の地震に注意するよう呼びかけています。16日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、群馬県の太田市、千代田町、埼玉県の加須市、本庄市、美里町で震度5弱を観測しました。このほか、関東地方の広い地域で震度4を観測しています。気象庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが