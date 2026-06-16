「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）日本ハムが今季１０度目の完封勝ち。同最多タイの貯金７とした。交流戦は１４勝４敗で終わり、逆転優勝はならなかった。試合後、新庄監督は「初優勝おめでとうございます」と西武の交流戦初Ｖを祝福。「いや大したもんですよ、本当。今年はもう強くて強くて。素晴らしい優勝だと思います」とたたえた。日本ハムにとっても最終戦は快勝で良い締めくくりになった。新庄監