鹿児島県・種子島沖の馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、地元・西之表市の隊員宿舎の工事が地中のごみで中断している問題です。市が負担する方針の廃棄物混じりの土の処理費が、1000万円近くになることが関係者への取材で分かりました。 西之表市の馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、防衛省は、馬毛島で勤務する自衛隊員向けに97戸分の宿舎を市内に整備する計画です。しかし、建設地はかつてごみ処理場で、地中から大量の古タ