住宅着工件数（5月）21:30 結果117.7万件 予想143.5万件前回139.2万件（146.5万件から修正）（住宅着工件数) 結果-15.4% 予想-2.2%前回-8.5%（-2.8%から修正）（住宅着工件数・前月比) 結果141.3万件 予想143.0万件前回142.3万件（住宅建築許可件数) 結果-0.7% 予想-0.2%前回4.4%（住宅建築許可件数・前月比)