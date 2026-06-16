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米１０年債利回りは４．４４１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（日本時間21:38）（%） 米2年債 4.052（-0.015） 米10年債4.441（-0.032） 米30年債4.945（-0.033） ドイツ2.925（-0.029） 英国4.785（-0.027） カナダ3.378（-0.035） 豪州4.826（+0.019） 日本2.633（+0.059） ※米債以外は10年物