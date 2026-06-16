４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１６日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」でクイズ番組初出演を果たした。全問正解達成での賞金１０００万獲得を目指し、日テレ、フリー、さらに現在の所属事務所まですべて先輩の羽鳥慎一アナとペアを組んで出演の岩田アナ。羽鳥アナが「毎年、新人アナウンサーは、ああこういう人が入ってきたんだって気にな