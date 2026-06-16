◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）日本ハムは完封リレーで最終戦を制し、１４勝４敗で交流戦を終えた。それでも１４勝３敗１分けの西武に優勝をさらわれ、同率のソフトバンクにも得失点差率で及ばず３位となった。新庄監督は「初優勝おめでとうございます。西武ライオンズさん。本当に今年は強くて強くて。素晴らしい優勝だと思います」と敵をたたえた。交流戦上位が、その