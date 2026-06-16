今年４月に第１子を出産した元フジテレビアナウンサーのモデル・久慈暁子（３１）の子育ての様子が話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムでは、ベビーカーを押す姿や子どもの姿や育児に励む様子などを披露した。久慈は絵文字を交え「Ｇｉｒｌｍｏｍ」と投稿。ふんわりとした涼し気なワンピース姿でベビーカーを押す姿やカメラ目線の笑顔など、子どもとの大切な時間が紹介されている。この投稿には「相変わ