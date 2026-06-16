ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪2026ジャンピーカップ」は16日の3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。予選3走を2、1、2着でまとめて得点率トップ通過を果たした松井繁（56＝大阪）は一般戦の前半5Rを2着で終えると、準優勝戦11Rはコンマ14の仕掛けから堂々と押し切って1着。優勝戦のポールポジションを獲得した。コンビを組んできた51号機につ