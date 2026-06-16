午後8時前に発生した地震の影響で、JR高崎線が全線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、午後9時40分時点でJR高崎線の東京駅と群馬県・高崎駅の間の全線で運転を見合わせています。群馬県・高崎駅と埼玉県・籠原駅の上下線の運転再開は17日午前0時を見込んでいますが、籠原駅と東京駅の上下線の運転再開の見込みは立っていません。今後、安全確認を行い、運転再開するとしています。