映画『Michael／マイケル』が、日本公開初日の12日から3日間で、動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画でNo.1となりました。“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』。12日から14日の3日間で動員67万2056人、興行収入10億9002万3220円を記録しました。さらに全世界興行収入は、6月15日時点で9億3000万ドルを突破。2018年に公開された『ボヘミアン・ラプソディ