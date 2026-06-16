◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）7回1死一、三塁の好機に見逃し三振に終わった阪神のルーキー立石正広が悔しさのあまりに涙目を見せた。この日は4打数4三振に終わったドラ1に、藤川球児監督は「一番重要なことはタイガースの中でしっかり活躍できる選手になること。心も強く、体も強く。キャンプもなかなか送れてない状態で来てますから」と春先の強化不足を克服して、これからも戦う強さを求めた。「涙を流