【ワシントン共同】米商務省が16日発表した5月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月より15.4％減の117万7千戸だった。143万戸程度を見込んだ市場予想を大幅に下回り、2カ月連続のマイナスとなった。集合住宅の減少が目立った。主力の一戸建ては1.9％減の88万2千戸だった。全体の着工件数の前年同月比は8.7％減だった。地域別では、最大市場の南部が前月比17.0％、北東部が26.8％、西部が17.2％それぞれ減っ